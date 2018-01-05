2018-01-05T12:40:51+03:00
Умные вещи

Apple обнаружила угрозы безопасности моделей iPhone и iMac

По данным корпорации, уязвимость часов Apple Watch не выявлена
Екатерина БОЛГОВА
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Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMacApple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMacФото: REUTERS
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Американская компания Apple обнаружила угрозы безопасности Meltdown и Spectre, перед которыми могут быть уязвимы все модели iMac и смартфоны, работающие на операционной системе iOS.

"Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS", - сообщается на сайте Apple.

Отмечается, что вредоносное программное обеспечение, использующее эти угрозы, пока не обнаружено. Также Apple подчеркивает, что уязвимость часов Apple Watch для Meltdown не выявлена.

Известно, что угроза безопасности может возникнуть при пользовании зараженными приложениями. В корпорации советуют скачивать программное обеспечение только из проверенных источников.

Кроме того, Apple сообщила о выпуске обновления для защиты от Meltdown на iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2. Обновления для защиты от Spectre для интернет-браузера Safari выйдет в ближайшее время.

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