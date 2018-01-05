В Египте упал воздушный шар с туристами: один человек погиб

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:00:25+03:00

Еще семеро в результате несчастного случая в Луксоре получили травмы

Изменить размер текста: A A

Воздушный шар с туристами из разных стран потерпел крушение на юге Египта в городе Луксор. В результате падения летательного аппарата один человек погиб еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным местных правоохранительных органов, жертвой трагического инцидента стал американец, гражданство пострадавших в настоящий момент уточняется. Все они были доставлены в одну из больниц Луксора, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь

Как сообщает издание Al Ahram, причиной происшествия могли стать сильные порывы ветра. Пилот воздушного шара, вероятнее всего, не справился с управлением и летательный аппарат рухнул на землю.

Напомним, что в 2016 году трагический инцидент с таким же средством передвижения произошел в Техасе. Тогда воздушный шар, в корзине которого находилось 16 человек, загорелся в воздухе и упал. В результате крушения никому не удалось выжить.