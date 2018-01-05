2018-01-05T13:00:25+03:00
Происшествия

В Египте упал воздушный шар с туристами: один человек погиб

Еще семеро в результате несчастного случая в Луксоре получили травмы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Гражданство пострадавших туристов выясняетсяГражданство пострадавших туристов выясняетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Воздушный шар с туристами из разных стран потерпел крушение на юге Египта в городе Луксор. В результате падения летательного аппарата один человек погиб еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным местных правоохранительных органов, жертвой трагического инцидента стал американец, гражданство пострадавших в настоящий момент уточняется. Все они были доставлены в одну из больниц Луксора, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь

Как сообщает издание Al Ahram, причиной происшествия могли стать сильные порывы ветра. Пилот воздушного шара, вероятнее всего, не справился с управлением и летательный аппарат рухнул на землю.

Напомним, что в 2016 году трагический инцидент с таким же средством передвижения произошел в Техасе. Тогда воздушный шар, в корзине которого находилось 16 человек, загорелся в воздухе и упал. В результате крушения никому не удалось выжить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах