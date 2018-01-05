2018-01-05T14:23:00+03:00
В мире

Президент Молдавии раскритиковал решение суда о запрете новостей из России

По словам Игоря Додона, он не подпишет законы, противоречащие интересам граждан
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда, разрешившего утвердить закон о запрете новостей из России в обход главы государства

«Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан», - заявил Додон.

Запрещающий российские новостные передачи закон он назвал «откровенным посягательством на свободу граждан Республики Молдова в получении информации».

По словам Додона, цензура в Молдавии основана на двойных стандартах.

«Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова? Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой», - отметил глава государства.

Напомним, ранее в пятницу, 5 января, Конституционный суд вновь временно отстранил от должности президента по запросу депутатов правящей Демократической партии, сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

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