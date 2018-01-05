Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
Кипрский суд заморозил активы самого богатого украинского предпринимателя, учредителя холдинга "СКМ" Рината Ахметова.
Как сообщила газета Financial Times, были заморожены активы бизнесмена на 820 млн долларов. Отмечается, что 5 января стало известно о принятом 27 декабря постановлении окружного суда Никосии по делу, связанному с приватизацией компании "Укртелеком" - крупнейшего украинского оператора связи.
По данным СМИ, в числе замороженных активов оказалась квартира в жилом комплексе One Hyde Park в районе Найтсбридж в Лондоне, которую в момент покупки украинским олигархом называли самым дорогим объектом недвижимости в мире.
Отмечается, что решение суда Кипра также затронет трех из пяти самых богатых бизнесменов Украины, так как в декабре Высокий суд Лондона заморозил активы бывших совладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму больше 2,5 млрд долларов.