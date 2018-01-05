Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:15:56+03:00

По данным СМИ, были заморожены активы предпринимателя на 820 млн долларов

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Кипрский суд заморозил активы самого богатого украинского предпринимателя, учредителя холдинга "СКМ" Рината Ахметова.

Как сообщила газета Financial Times, были заморожены активы бизнесмена на 820 млн долларов. Отмечается, что 5 января стало известно о принятом 27 декабря постановлении окружного суда Никосии по делу, связанному с приватизацией компании "Укртелеком" - крупнейшего украинского оператора связи.

По данным СМИ, в числе замороженных активов оказалась квартира в жилом комплексе One Hyde Park в районе Найтсбридж в Лондоне, которую в момент покупки украинским олигархом называли самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Отмечается, что решение суда Кипра также затронет трех из пяти самых богатых бизнесменов Украины, так как в декабре Высокий суд Лондона заморозил активы бывших совладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму больше 2,5 млрд долларов.