2018-01-05T15:19:13+03:00
В мире

Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом

При этом, на мужчине не было одежды - одни лишь украшения и шлепанцы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большинство садху выживают лишь благодаря добровольной помощи других людейБольшинство садху выживают лишь благодаря добровольной помощи других людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии монах садху протащил микроавтобус собственным членом, чтобы доказать свою святость. Необычный инцидент произошел в городе Аллахабад, куда тысячи людей со всей страны съехались, чтобы принять участие в массовом паломничестве Маха Кумбха Мела или "празднике кувшина".

Аскет привязал веревку к своему члену и, будучи полностью голым, не считая украшений и обуви, начал тащить микроавтобус по улице. Таким образом мужчина решил продемонстрировать уровень своей духовной силы, а заодно и физическую мощь, сообщает издание Metro.

Ранее на ярмарке в городе Пушкар уже другой садху также решил использовать пенис для доказательства святости. Тогда монах с помощью члена поднял 35 кг кирпичей.

Стоит отметить, что в индуизме садху — это монахи, которые решили полностью посвятить себя богу и отреклись от мира и земных наслаждений, в том числе вещей. Порой аскеты даже отказываются от ношения одежды, считая это лишним бременем.

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