Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
В Индии монах садху протащил микроавтобус собственным членом, чтобы доказать свою святость. Необычный инцидент произошел в городе Аллахабад, куда тысячи людей со всей страны съехались, чтобы принять участие в массовом паломничестве Маха Кумбха Мела или "празднике кувшина".
Аскет привязал веревку к своему члену и, будучи полностью голым, не считая украшений и обуви, начал тащить микроавтобус по улице. Таким образом мужчина решил продемонстрировать уровень своей духовной силы, а заодно и физическую мощь, сообщает издание Metro.
Ранее на ярмарке в городе Пушкар уже другой садху также решил использовать пенис для доказательства святости. Тогда монах с помощью члена поднял 35 кг кирпичей.
Стоит отметить, что в индуизме садху — это монахи, которые решили полностью посвятить себя богу и отреклись от мира и земных наслаждений, в том числе вещей. Порой аскеты даже отказываются от ношения одежды, считая это лишним бременем.