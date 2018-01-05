МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:43:36+03:00

«Домашней» на турнире в Пхенчхане будет красная форма, «выездной» - белая

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российских хоккеистов, в которой они будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации, от прошлого варианта форма отличается отсутствием логотипа с изображением хоккеиста.

«Домашней» на турнире в Пхенчхане будет красная форма, «выездной» - белая.

Соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин на Олимпийских играх 2018 года состоятся с 14 по 25 февраля. Спортсмены из России выступят на Играх под нейтральным флагом.

Форма российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. Фото: МОК

Напомним, ранее сообщалось, что состав сборной России по хоккею на Олмипиаде в Пхенчхане будет объявлен 25 января. Об этом заявил главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок.

"У нас есть команда, я никого не выделяю, ни про кого не говорю плохо. Цифры меняются, нам нужно 25-го числа (января) назвать 25 игроков. У нас в олимпийской команде три человека, на которых мы рассчитываем", - сказал он журналистам.