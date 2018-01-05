В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушившегося на страну штормового ветра. Инцидент произошел в среду, 3 января, в кантоне Берн недалеко от города Ленк.
На кадрах с момента аварии видно, как сильные потоки ветра в какой-то момент сносят один из вагонов состава, и тот заваливается на бок прямо в снег.
В местных правоохранительных органах рассказали, что в результате происшествия восемь человек получили травмы. Семь из них с легкими телесными повреждениями были доставлены в больницу на каретах скорой помощи, а одного пострадавшего пришлось госпитализировать на вертолете.
Как сообщает euronews, сейчас шторм накрыл территорию почти всей Швейцарии. Порывы ветра порой достигают 200 км/ч. Последний раз такие показатели фиксировались в 1981 году.
В настоящий момент многие дороги перекрыты, движение пассажирского транспорта в некоторых населенных пунктах приостановлено, а часть авиарейсов отменена.
В Швейцарии засняли сход поезда с рельсов из-за шторма.В Швейцарии засняли сход поезда с рельсов из-за шторма