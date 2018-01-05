2018-01-05T15:48:00+03:00
Происшествия

В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра

В результате инцидента пострадали восемь человек, один из которых серьезно [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поезд завалился на бок, не выстояв против сильных потоков ветраПоезд завалился на бок, не выстояв против сильных потоков ветраФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушившегося на страну штормового ветра. Инцидент произошел в среду, 3 января, в кантоне Берн недалеко от города Ленк.

На кадрах с момента аварии видно, как сильные потоки ветра в какой-то момент сносят один из вагонов состава, и тот заваливается на бок прямо в снег.

В местных правоохранительных органах рассказали, что в результате происшествия восемь человек получили травмы. Семь из них с легкими телесными повреждениями были доставлены в больницу на каретах скорой помощи, а одного пострадавшего пришлось госпитализировать на вертолете.

Как сообщает euronews, сейчас шторм накрыл территорию почти всей Швейцарии. Порывы ветра порой достигают 200 км/ч. Последний раз такие показатели фиксировались в 1981 году.

В настоящий момент многие дороги перекрыты, движение пассажирского транспорта в некоторых населенных пунктах приостановлено, а часть авиарейсов отменена.

В Швейцарии засняли сход поезда с рельсов из-за шторма.В Швейцарии засняли сход поезда с рельсов из-за шторма

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах