В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:48:00+03:00

Поезд завалился на бок, не выстояв против сильных потоков ветра Фото: кадр с видео

В результате инцидента пострадали восемь человек, один из которых серьезно [видео]

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В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушившегося на страну штормового ветра. Инцидент произошел в среду, 3 января, в кантоне Берн недалеко от города Ленк.

На кадрах с момента аварии видно, как сильные потоки ветра в какой-то момент сносят один из вагонов состава, и тот заваливается на бок прямо в снег.

В местных правоохранительных органах рассказали, что в результате происшествия восемь человек получили травмы. Семь из них с легкими телесными повреждениями были доставлены в больницу на каретах скорой помощи, а одного пострадавшего пришлось госпитализировать на вертолете.

Как сообщает euronews, сейчас шторм накрыл территорию почти всей Швейцарии. Порывы ветра порой достигают 200 км/ч. Последний раз такие показатели фиксировались в 1981 году.

В настоящий момент многие дороги перекрыты, движение пассажирского транспорта в некоторых населенных пунктах приостановлено, а часть авиарейсов отменена.