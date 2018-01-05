Екатерина Гордон решила сменить фамилию

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:42:37+03:00

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Баллотирующаяся в президенты РФ Екатерина Гордон сообщила, что собирается сменить фамилию.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти... в знак уважения к большинству людей моей Родины, я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», - написала Гордон на своей странице в Facebook.

При рождении Екатерина получила фамилию Прокофьева, затем она носила фамилию отчима Пилипчук, а после развода с телеведущим Александром Гордоном оставила его фамилию.

По словам кандидата в президенты, "сбор подписей ведется активно", но "денег мало".

Напомним, 27 декабря Гордон подала документы в Центральную избирательную комиссию, а позже получила разрешение открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Для регистрации ей необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Выборы президента состоятся 18 марта.