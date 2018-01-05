2018-01-05T17:22:23+03:00
Политика

ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет

Теперь крановщица Наталья Лисицына может собирать подписи в свою поддержку и вести агитацию
Дарья ИВАШКИНА
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Машинист мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталья Лисицына. Фото: официальная группа ЛисицынойМашинист мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталья Лисицына. Фото: официальная группа Лисицыной
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В пятницу, 5 января, Центризбирком разрешил кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» («РОТ Фронт») - машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной - открыть избирательный счет для формирования фонда своей избирательной кампании.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Наталье Сергеевне Лисицыной открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк», - указано в постановлении ЦИК.

Таким образом, теперь Лисицына может начать сбор подписей в свою поддержку и вести агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов), передает РИА Новости.

Напомним, претендент на высший государственный пост от партии «Российский объединенный трудовой фронт» дважды подавала в ЦИК документы для выдвижения на выборы. В первый раз комиссия отказала в регистрации уполномоченных партии, так как политическая организация с нарушением сроков уведомила о проведении съезда.

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