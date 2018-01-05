Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

5 Янв. 2018 2018-01-05T19:33:04+03:00

Соединенные Штаты внесли в черный список четырех бывших и действующих официальных лиц боливарианской республики

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В пятницу, 5 января, стало известно, что министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы.

Так, американская сторона внесла в санкционный список четырех бывших и действующих официальных лиц боливарианской республики, сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов. В частности, речь идет о губернаторе штата Арагуа и главе совета директоров нефтяной компании Petróleos de Venezuela Родольфо Клементе Марко Торресе и генерал-полковнике Боливарианской национальной гвардии Фабио Энрике Заварсе Пабоне.

Кстати, напомним, в июле прошлого года венесуэльский лидер Николас Мадуро наградил чиновников, попавших под американские ограничительные меры. Он вручил им точные копии сабли Симона Боливара - национального героя Венесуэлы. Причем в ходе торжественной церемонии политик заявил, что Каракас не признает никаких санкций.