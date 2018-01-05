2018-01-05T20:29:54+03:00
В мире

Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

При этом экс-глава Госдепа считает, что США и Германия должны продолжать сотрудничество с РФ
Дарья ИВАШКИНА
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‍Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс‍Бывший госсекретарь США Кондолиза РайсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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‍Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», - сказала экс-дипломат в интервью немецкому изданию Cicero. Правда, при этом она призвала «не забывать о темных сторонах российской политики и проводить четкие границы».

По мнению Райс, единая и последовательная политическая линия в отношении Москвы должна быть приоритетом для Германии и США на фоне «конфронтационного поведения России в отношении Европы и НАТО».

Напомним, Кондолиза Райс занимала должность госсекретаря США в 2005-2009 годах, в период с 2001 по 2005 год была советником президента Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности. Кстати, в своих публичных выступлениях Райс всегда придерживалась антироссийской стилистики.

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