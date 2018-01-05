Эрдоган: Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу, 5 января, на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, которая прошла в Елисейском дворце в Париже, заявил, что его страна устала от бесконечных переговоров о членстве в Евросоюзе. При этом он отметил, что Анкара не собирается постоянно просить о принятии в состав ЕС.
«Турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза», - цитирует Эрдогана Anadolu.
В свою очередь Макрон заявил, что ситуация с правами человека в Турции «не позволяет достичь какого-либо продвижения по вопросу присоединения республики к Европейскому союзу».
Напомним, соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было принято еще в 1963 году. Однако переговорный процесс о приеме республики в Евросоюз начался только в 2005 году. Причем эти переговоры неоднократно приостанавливались.