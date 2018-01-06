2018-01-06T03:40:21+03:00
Общество

Умерла врач-кардиолог и телеведущая Ирина Чукаева

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой РНИМУ им. Пирогова скончалась из-за осложнений после пневмонии [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ирина Чукаева выступает на XXIV Российском национальном конгрессе «Человек и Лекарство» в мае 2017 годаИрина Чукаева выступает на XXIV Российском национальном конгрессе «Человек и Лекарство» в мае 2017 годаФото: YouTube
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 5 января, умерла известный врач-кардиолог и телеведущая, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина Чукаева.

Заслуженный врач России скончалась в 13-й городской больнице Москвы из-за осложнений после пневмонии, сообщает газета «Известия». В феврале Ирине Ивановне исполнилось бы 68 лет.

СПРАВКА «КП»

Ирина Чукаева родилась 23 февраля 1950 года в Москве, с отличием окончила 2-й Московский медицинский институт, затем — аспирантуру по кафедре внутренних болезней (специальность — кардиология).

На протяжении десяти лет была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье», которая лет с 2001 по 2008 год выходила на телеканале «Россия 1», а с 2013 — на Общественном телевидении России.

Кроме того, Ирина Ивановна была членом комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Российской Федерации.

Ирина Чукаева о реформах в медицинском образовании .Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова выступает на XXIV Российском национальном конгрессе Человек и Лекарство в мае 2017 года

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 американскими F-15
Тиллерсон: США скоро примут решение по ядерной сделке с Ираном
Небензя: Созывая заседание по Ирану, США подрывают авторитет СБ ООН
В Совфеде ответили на заявление Порошенко: «Украина без российского газа жить не может»
Постпред России при ООН: Впечатление, что у США аллергия на Иран
Небензя: «Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами»
Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве в дела Тегерана
Вдова погибшего в США россиянина пожертвовала его органы для спасения других людей
Ливерпуль - Эвертон: ван Дейк принес победу своей команде в дебютной игре 2:1
Минск объявил о решении закрыть генконсульство Белоруссии в Одессе
В России проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Американский ракетный эсминец «Карни» зашел в Черное море
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в «сговоре с Россией и ФБР»