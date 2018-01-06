Умерла врач-кардиолог и телеведущая Ирина Чукаева

6 Янв. 2018 2018-01-06T03:40:21+03:00

Ирина Чукаева выступает на XXIV Российском национальном конгрессе «Человек и Лекарство» в мае 2017 года Фото: YouTube

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Вечером в пятницу, 5 января, умерла известный врач-кардиолог и телеведущая, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина Чукаева.

Заслуженный врач России скончалась в 13-й городской больнице Москвы из-за осложнений после пневмонии, сообщает газета «Известия». В феврале Ирине Ивановне исполнилось бы 68 лет.

СПРАВКА «КП»

Ирина Чукаева родилась 23 февраля 1950 года в Москве, с отличием окончила 2-й Московский медицинский институт, затем — аспирантуру по кафедре внутренних болезней (специальность — кардиология).

На протяжении десяти лет была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье», которая лет с 2001 по 2008 год выходила на телеканале «Россия 1», а с 2013 — на Общественном телевидении России.

Кроме того, Ирина Ивановна была членом комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Российской Федерации.