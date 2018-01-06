2018-01-06T07:33:01+03:00
Политика

"Грузинский легион" заявил о выходе из состава 54-й бригады ВСУ

Как сообщается на странице подразделения в соцсети, это связано с некомпетентностью и незаконными действиями командования бригады
Екатерина БОЛГОВА
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"Грузинский национальный легион" вышел из состава ВСУ. Фото: "Грузинский легион"/Facebook"Грузинский национальный легион" вышел из состава ВСУ. Фото: "Грузинский легион"/Facebook
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"Грузинский национальный легион" заявил о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. ОБ этом сообщается на странице подразделения на Facebook.

"20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в результате операции 16 декабря прошлого года были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25 батальона. Детали этого мероприятия пообещали сообщить на пресс-конференции.

Кроме того, по данным "легиона", руководство бригады хотело депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые в состоянии "рассказать правду о незаконных приказах" командира. А также командование бригады отняло у бойцов подразделения личные вещи, транспорт и амуницию от добровольцев (бронежилеты, каски).

Напомним, так называемый "Грузинский легион" принимает участие в силовой операции в Донбассе на стороне ВСУ.

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