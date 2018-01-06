2018-01-06T09:35:31+03:00
Общество

СМИ сообщили, что из-за указа президента будут уволены 10 тысяч сотрудников ГИБДД

В конце 2017 года Владимир Путин подписал документ о сокращении штата Госавтоинспекции
Екатерина БОЛГОВА
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Указ президента предполагает сокращение 10 тысяч сотрудников ГИБДДУказ президента предполагает сокращение 10 тысяч сотрудников ГИБДДФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В рамках реализации указа президента России Владимира Путина о сокращении штата ГИБДД будут уволены 10 тысяч сотрудников МВД.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на внутренний приказ МВД №983, изданный для реализации указа глава государства, под сокращение попадает 10 тысяч сотрудников Госавтоинспекции. Отмечается, что на этот раз будет уволен каждый пятый сотрудник, так как по данным на осень 2017 года количество сотрудников составляло 55 тысяч человек.

В документе также уточняется, что сокращение сотрудников произойдет во всех регионах, но не затронет два подразделения ГИБДД. Подчеркивается, что уволенные сотрудники получат возможность продолжить работу в других подразделениях ведомства.

Напомним, 31 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о предельной штатной численности органов внутренних дел, которая с 1 января 2018 года составит 894 871 единицы.

КСТАТИ

Сокращения в МВД России: каждого пятого гаишника заменят камерой

Об оптимизации ведомства своих сотрудников предупреждал прошлой весной глава МВД России Владимир Колокольцев. И вот она пришла: согласно указа президента от 31 декабря 2017 года, опубликованного на официальном портале правовой информации, предельная штатная численность сотрудников МВД России будет доведена с 1 января до 894 871 человек (подробности)

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