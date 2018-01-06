Президент Венесуэлы объявил о выпуске криптовалюты El Petro

6 Янв. 2018 2018-01-06T12:37:05+03:00

По словам Николаса Мадуро, валюта будет обеспечиваться нефтью страны

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске 100 млн криптовалюты El Petro, которая будет обеспечиваться венесуэльской нефтью.

«Стоимость каждого El Petro будет равна стоимости одного барреля венесуэльской нефти», – сказал Мадуро на заседании Совета министров.

Он выразил уверенность в том, что El Petro «поможет стране нарастить денежный суверенитет» и пережить экономическую блокаду. По словам Мадуро, криптовалюта поможет в проведении транзакций и поисках новых источников для бюджета, передает телеканал Telesur.

Напомним, в декабре 2017 года Мадуро сообщил о планируемом запуске венесуэльской криптовалюты, которая поможет стране в условиях международных санкций.

Санкции в отношении Мадуро и государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) были введены Соединенными Штатами летом прошлого года. Экономический кризис в Венесуэле наблюдается с 2014 года.