В Кашмире четверо полицейских погибли в результате взрыва
В индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четверо полицейских.
Как сообщила в своем микроблоге в Twitter полиция штата, инцидент произошел на территории рынка в городе Сопор.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители экстренных служб, проводится поисковая операция. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, после распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три военных противостояния. В спорном Кашмире в настоящее время армии двух государств разделяет линия контроля, не вялящаяся юридически признанной официальной границей.
В 2003 году индийская и пакистанская стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, после чего ситуация в регионе относительно стабилизировалась.