В Кашмире четверо полицейских погибли в результате взрыва

6 Янв. 2018 2018-01-06T12:50:24+03:00

Взрыв произошел на территории рынка в городе Сопор

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В индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четверо полицейских.

Как сообщила в своем микроблоге в Twitter полиция штата, инцидент произошел на территории рынка в городе Сопор.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители экстренных служб, проводится поисковая операция. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, после распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три военных противостояния. В спорном Кашмире в настоящее время армии двух государств разделяет линия контроля, не вялящаяся юридически признанной официальной границей.

В 2003 году индийская и пакистанская стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, после чего ситуация в регионе относительно стабилизировалась.