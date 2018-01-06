2018-01-06T12:50:24+03:00
Происшествия

В Кашмире четверо полицейских погибли в результате взрыва

Взрыв произошел на территории рынка в городе Сопор
Екатерина БОЛГОВА
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В Кашмире произошел взрывВ Кашмире произошел взрывФото: REUTERS
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В индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четверо полицейских.

Как сообщила в своем микроблоге в Twitter полиция штата, инцидент произошел на территории рынка в городе Сопор.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители экстренных служб, проводится поисковая операция. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, после распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три военных противостояния. В спорном Кашмире в настоящее время армии двух государств разделяет линия контроля, не вялящаяся юридически признанной официальной границей.

В 2003 году индийская и пакистанская стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, после чего ситуация в регионе относительно стабилизировалась.

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