2018-01-06T15:06:09+03:00
Происшествия

Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на поле в Японии

Инцидент произошел в 30 километрах от военной базы Футэмма, которая находится в густонаселенном городе Гинован
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии экстренную посадку совершил американский военный вертолетВ Японии экстренную посадку совершил американский военный вертолетФото: REUTERS
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На японском острове Икэи, принадлежащем городу Урума в префектуре Окинава экстренную посадку совершил американский военный вертолет.

Как сообщила телекомпания NHK, инцидент произошел в 30 километрах от военной базы Футэмма, расположенной в густонаселенном городе Гинован.

Отмечается, что посадка была совершена в поле. По информации полиции и пожарной службы, в результате происшествия никто не пострадал. Причины случившегося пока не установлены.

Напомним, в декабре прошлого года один из учеников школы на Окинаве получил ранения, когда на здание упал иллюминатор от вертолета СН53Е вооруженных сил США. Полеты американских вертолетов были приостановлены, но через несколько дней их возобновили.

Американское командование выяснило в результате расследования, что инцидент произошел из-за "человеческого фактора", а не из-за технических неполадок.

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