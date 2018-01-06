Советник Порошенко поглумился над гибелью ополченца в Донбассе

6 Янв. 2018 2018-01-06T21:15:26+03:00

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Советник президента Украины Юрий Бирюков поглумился над гибелью ополченца в Донбассе.

На своей странице в Facebook политик выложил видео, на которой снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) берет ополченца на прицел, а затем стреляет в него. Эту запись помощник Петра Порошенко подписал так: «Шпок… и нету».

В комментариях к ролику Бирюков заявил, что стрелял в бойца Донецкой народной республики (ДНР) «знаменитый» украинский снайпер с дистанции «около 450 метров». Также политик уточнил, что выстрел был сделан из снайперской винтовки Драгунова, оснащенной тепловизионным прицелом.

Напомним, ранее в субботу, 6 января, представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о гибели ополченца в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, он рассказал о четырех случаях нарушения режима тишины украинскими силовиками.