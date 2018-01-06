Бард Лариса Брохман о попадании в базу данных «Миротворца»: это все страшная дикость

6 Янв. 2018 2018-01-06T21:42:30+03:00

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В субботу, 6 января, стало известно, что семь российских бардов попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», который известен тем, что публикует личные данные так называемых врагов Украины. Как утверждается на портале, музыканты оказались в черном списке из-за якобы нарушения государственной границы незалежной.

Среди бардов, попавших в «чистилище», значится и Лариса Брохман. Причем она уже прокомментировала эту новость в эфире Радио «Комсомольская правда». В частности, солистка бардовского трио «Мультики» отметила, что не пускать в страну людей из-за их национальности - это настоящая дикость.

- Это страшная дикость! И все эти политические передряги, этот кризис - отчасти искусственный. Я часто бываю на Украине, у меня мама оттуда родом. Там очень не много людей, которые совсем оголтелые, ходят размахивают флагами. Национализм - это ведь страшная вещь, я вообще не знаю ничего страшнее, - сказала Брохман.