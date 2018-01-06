2018-01-06T23:26:39+03:00
Общество

Неизвестный счастливчик в Канаде сорвал джекпот Lotto Max – $28 млн

Победитель лотереи пока за выигрышем не пришёл
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Житель провинции Онтарио выиграл 35 миллионов канадских долларовЖитель провинции Онтарио выиграл 35 миллионов канадских долларовФото: REUTERS
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Кому-то из жителей канадской провинции Онтарио крупно повезло: он купил счастливый билет популярной национальной лотереи Lotto Max и сорвал джекпот – 35 миллионов канадских долларов (28 миллионов долларов США). Кто именно и где был приобретен выигрышный билетик, пока неизвестно.

Как сообщили 6 января организаторы розыгрыша, представители ассоциации Atlantic Lottery, выпавшие номера – 1, 3, 13, 15, 28, 36 и 49, бонус-число – 14.

По правилам лотереи, чтобы получить честно выигранные деньги, предъявить организаторам выигрышный билет, а имя счастливчика должно стать известным на всю страну, передает ТАСС.

Стоит отметить, что подобные розыгрыши в Канаде проводятся довольно часто. Так, в конце ноября прошлого года житель провинции Онтарио выиграл пять миллионов канадских долларов ($4 миллиона), а буквально за месяц до этого – более 31 миллиона в местной валюте (около 25 миллионов американских долларов).

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В ноябре страну облетела история, похожая на сказку: 63-летняя продавщица пирожков из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей. Сейчас заветный билетик находится на экспертизе. С победительницей пообещали связаться после Нового года (подробности).

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