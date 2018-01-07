У побережья Китая столкнулись два судна, без вести пропали 32 человека

7 Янв. 2018 2018-01-07T07:46:24+03:00

Два судна столкнулись у восточного побережья Китая Фото: REUTERS

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В воскресенье, 7 января, стало известно, что у восточных берегов Китая столкнулись два судна.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники, в результате происшествия десятки членов экипажа числятся пропавшими без вести,

Отмечается, что столкновение судов произошло в субботу ночью. При этом не уточняется, где конкретно произошел инцидент и что стало его причиной.

"Десятки членов экипажа пропали без вести", — говорится в сообщении агентства.

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), у восточного побережья страны столкнулись гонконгский сухогруз CF Crystal и нефтеналивной танкер Sanchi под флагом Панамы.

После этого была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Число пропавших без вести составляет 32 человека. При этом больше 20 моряков находятся в безопасности. К месту случившегося направлены спасательные суда.