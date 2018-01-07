2018-01-07T10:06:20+03:00
Общество

В Австрии в тройку наиболее популярных имен новорожденных вошло имя Мухаммед

Первые два места по популярности заняли имена Александр и Максимилиан
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments33
В Австрии мальчиков чаще всего называют Александрами, Максимилианами и МухаммедамиВ Австрии мальчиков чаще всего называют Александрами, Максимилианами и МухаммедамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В столице Австрии Вене в тройку наиболее популярных имен новорожденных вошло имя Мухаммед, заняв третью строчку. Первые два места по популярности заняли имена Александр и Максимилиан

Об этом сообщила газета Kronen Zeitung, оценив документы столичного муниципального департамента № 23. Отмечается, что при подсчете учитывались все варианты написания имени — Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.

Издание Wiener Zeitung подтверждает эту информацию, уточняя, что за 2017 год в Вене родились 175 Александров, 161 Максимилиан и 159 Мухаммедов. На четвертой строчке оказался Давид (151), на пятом - Филип (137).

Среди женских имен самым популярным стала София - так назвали 183 новорожденных. На втором месте Сара - это имя выбрали для 173 девочек. Замыкает тройку Анна - этим именем назвали 142 новорожденных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов