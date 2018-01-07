В Австрии в тройку наиболее популярных имен новорожденных вошло имя Мухаммед

7 Янв. 2018 2018-01-07T10:06:20+03:00

В Австрии мальчиков чаще всего называют Александрами, Максимилианами и Мухаммедами Фото: REUTERS

Первые два места по популярности заняли имена Александр и Максимилиан

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В столице Австрии Вене в тройку наиболее популярных имен новорожденных вошло имя Мухаммед, заняв третью строчку. Первые два места по популярности заняли имена Александр и Максимилиан

Об этом сообщила газета Kronen Zeitung, оценив документы столичного муниципального департамента № 23. Отмечается, что при подсчете учитывались все варианты написания имени — Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.

Издание Wiener Zeitung подтверждает эту информацию, уточняя, что за 2017 год в Вене родились 175 Александров, 161 Максимилиан и 159 Мухаммедов. На четвертой строчке оказался Давид (151), на пятом - Филип (137).

Среди женских имен самым популярным стала София - так назвали 183 новорожденных. На втором месте Сара - это имя выбрали для 173 девочек. Замыкает тройку Анна - этим именем назвали 142 новорожденных.