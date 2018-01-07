ЦИК в воскресенье завершает прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента

7 Янв. 2018 2018-01-07T11:37:03+03:00

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В воскресенье, 7 января, Центральная избирательная комиссия России заканчивает прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента РФ. В плане избирательной кампании, размещенно на сайте ЦИК, сообщается, что самовыдвиженцы могут зарегистрировать документы до 7 января включительно.

"Центризбирком 7 января ждет самовыдвиженцев с документами до полуночи", - заявил член ЦИК Евгений Шевченко, передает ТАСС.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что были получены уведомления о проведении собраний в поддержку 43 самовыдвиженцев. Подобные уведомления днадо направлять в ЦИК не позже чем за пять дней до проведения собрания. В мероприятии должны принять участие минимум 500 избирателей.

По информации ЦИК, о проведении предвыборных съездов сообщила 21 партия из 67 имеющих право выдвигать кандидатов. По предварительным данным, документы для выдвижения в ЦИК подали около десяти кандидатов- самовыдвиженцев.