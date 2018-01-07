2018-01-07T18:14:49+03:00
Общество

В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»

Участники акции проехались в подземке только в нижнем белье и верхней одежде
Дарья ИВАШКИНА
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Именно в таком виде в это воскресенье, 7 января, люди ходили по улицам немецкой столицы, после чего спускались в метрополитенИменно в таком виде в это воскресенье, 7 января, люди ходили по улицам немецкой столицы, после чего спускались в метрополитенФото: REUTERS
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В Берлине прошел ежегодный флешмоб «День в метро без штанов». Идея этой акции заключается в том, что ее участники, выходя из дома, не надевают на себя брюки (правда, стоит отдать им должное, при этом они не забывают про нижнее белье и верхнюю одежду). Именно в таком виде в это воскресенье, 7 января, люди ходили по улицам немецкой столицы, после чего спускались в метрополитен и садились в поезда.

В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов» Фото: REUTERS

В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Впервые подобная акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке, тогда в флешмобе приняли участие всего семь человек. Однако идея проводить один день в году без штанов понравилась людям. В итоге в настоящее время акция проводится более чем в 60 городах Европы, а участвуют в ней более четырех тысяч молодых людей.

Как уже неоднократно заявляли участники флешмоба, у них нет какой-то серьезной цели Фото: REUTERS

Как уже неоднократно заявляли участники флешмоба, у них нет какой-то серьезной целиФото: REUTERS

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