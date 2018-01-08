2018-01-08T00:55:44+03:00
Политика

Украинские радикалы атаковали Российский центр науки и культуры в Киеве

Агрессивные «патриоты» облили красной краской здание и пытались разбить стёкла на фасаде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинские «патриоты» обычно действуют или под прикрытием ночи, или пряча лицоУкраинские «патриоты» обычно действуют или под прикрытием ночи, или пряча лицоФото: REUTERS
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В ночь с 6 на 7 января, когда весь православный мир встречал Рождество Христово, украинские «радикальные патриоты» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве. Облили красной краской стены, пытались разбить стёкла на фасаде, а у входа оставили листовки с экстремистскими призывами.

Об этом рассказал журналистам один из сотрудников Центра, уточнив: это далеко не первое нападение вандалов и посетовав, что, «как показывает практика», вряд ли местные правоохранители будут искать хулиганов.

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стёкла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесён значительный материальный ущерб», - приводит его слова РИА Новости.

Здание организации, которая занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, как выяснилось, атаковали активисты некого «Чёрного комитета». Позже они выложили видео своего ночного «подвига» на Youtube.

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