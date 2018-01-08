2018-01-08T05:56:24+03:00
В мире

США запустили на орбиту секретный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракета с секретным правительственным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса КанавералРакета с секретным правительственным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса КанавералФото: GLOBAL LOOK PRESS
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8 января в четыре утра по московскому времени с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Запуск осуществила американская компания SpaceX, она же вела прямую трансляцию.

Сообщается, что через восемь минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на специальную посадочную платформу в Тихом океане.

Разумеется, никакой информации о параметрах орбиты спутника Zuma и его предназначении, не сообщалось. Все данные о его функциях засекречены. Даже какому именно правительственному ведомству США он принадлежит, неизвестно.

Напомним, в июне прошлого года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 сразу с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Тогда старт состоялся с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. В тот раз компании тоже удалось сохранить первую ступень. Их используют повторно ради экономии.

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