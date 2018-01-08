Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" за режиссуру "Формы воды"

8 Янв. 2018 2018-01-08T07:16:35+03:00

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Гильермо дель Торо стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший режиссер". Церемония вручения престижной премии прошла в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе штата Калифорния.

Свою награду мексиканский режиссер получил фантастический фильм о любви "Форма воды". Картина повествует о взаимоотношениях немой женщины, сотрудницы секретной лаборатории, и человека-амфбии. Ранее это лента уже завоевала "Золотого льва Святого Марка".

Стоит отметить, что за "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" боролись также Стивен Спилберг с фильмом "Секретное досье", Кристофер Нолан с картиной "Дюнкерк", Ридли Скотт с кинолентой "Все деньги мира" и Мартин Макдона с "Тремя билбордами на границе Эббинга, Миссури", передает NBC.

Между тем, 53-летний Гильермо дель Торо уже известен миру по таким фильмам как "Тихоокеанский рубеж, "Хеллбой" и "Лафиринт Фавна".