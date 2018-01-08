В 2018 году на вооружение ВКС РФ поступит планирующая авиабомба «Дрель»
В 2018 году на вооружение российских Воздушно-космических сил может поступить 500-килограммовая планирующая авиабомба «Дрель». Об этом заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
«Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами», - пояснил Лепин.
По его словам, государственные испытания боеприпаса начались в 2016 году и в настоящее время подходят к концу.
Одна «Дрель» способна полностью уничтожить развернутую батарею или вывести из строя танковую колонну. При этом вооруженный бомбой самолет сможет не входить в зону действия противовоздушной обороны противника. Несмотря на отсутствие двигателя, боеприпас способен планировать на дальность свыше 30 км. Кроме того, «Дрель» практически невозможно распознать на радарах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что «Дрелью» вооружат самолеты оперативно-тактической авиации.