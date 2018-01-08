2018-01-08T14:44:20+03:00
Общество

Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире

На Первом канале поздравление президента посмотрели 15,1% зрителей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны стало самым рейтинговым событием в новогоднем телевизионном эфире.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Mediascope, на Первом канале поздравление главы нашего государства посмотрели 15,1% зрителей в возрасте от четырех лет и старше, а на телеканале «Россия-1» - 12,5%.

«По традиции, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Первого канала.

В первую десятку самых популярных программ также вошла первая часть «Новогодней ночи на Первом», а самым популярным фильмом 31 декабря стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию».

Напомним, в конце минувшего года президент РФ по традиции поздравил россиян с Новым годом. Причем в этот раз обращение российского лидера не было похоже на подведение итогов. Скорее, это было напутствие-пожелание всем, кто собрался за семейным столом.

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