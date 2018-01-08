2018-01-08T16:09:23+03:00
В мире

Тереза Мэй проводит совещание, после которого назовет новый состав британского правительства

Ранее премьер-министр королевства заявила о намерении уволить некоторых членов кабмина
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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В резиденции британского премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит проходит совещание, по итогам которого будет определен обновленный состав правительства страны.

Накануне Мэй анонсировала планы заменить часть министров. По ее мнению, кадровые перестановки должны придать работе правительства новый импульс, а также установить гендерный баланс, увеличив количество женщин в кабмине.

«Это (перестановки в правительстве) является возможностью провести дискуссию о приоритетах в работе правительства», - заявила Мэй журналистам.

Ожидается, что ключевые министры правительства Мэй — главы МИД, Минобороны и Минфина — сохранят свои посты.

При этом СМИ предсказывали отставки министра образования Джастина Грининга, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Кроме того, вакантным остается пост главы аппарата британского правительства, после того как занимавший его Дэмиан Грин подал в отставку в декабре прошлого года.

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