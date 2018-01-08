2018-01-08T16:59:37+03:00
Политика

ЦИК: В избирательный фонд Путина уже поступило 400 млн рублей

Из обнародованного отчета следует, что средства внесли региональные фонды и партия «Единая Россия»
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: EASTNEWS/AFP
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Более 400 млн рублей поступило в избирательный фонд действующего главы государства Владимира Путина, выдвинутого в качестве кандидата на президентских выборах в марте этого года. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Центризбиркома.

Из документа следует, что на специальный счет кандидата поступило уже 400 млн 30 тыс. 938,98 рубля. Средства внесли несколько региональных фондов и партия «Единая Россия», которая поддержала самовыдвижение Путина.

Отметим, что 400 млн являются предельным размером избирательного фонда, и полученные сверх этой суммы средства по закону должны быть возвращены жертвователям.

На втором месте по объему собранных средств оказался кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (200 млн рублей), на третьей и четвертой позиции — лидер Партии роста Борис Титов (20,7 млн рублей) и Ксения Собчак (19,44 млн рублей), выдвинутая от «Гражданской инициативы».

Для ведения кампании кандидаты в президенты могут использовать только средства своего избирательного фонда.

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