2018-01-08T18:10:25+03:00
Политика

Минобороны РФ предотвратило атаку дронов на российские объекты в Сирии

В нападении участвовали 13 беспилотных летательных аппаратов
Дарья ИВАШКИНА
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Борьба с террористами в Сирии продолжаетсяБорьба с террористами в Сирии продолжаетсяФото: REUTERS
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В понедельник, 8 января, министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января террористы попытались с помощью беспилотников атаковать российские объекты в Сирии - авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в городе Тартус.

«Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус», - говорится в сообщении Минобороны нашей старны.

Между тем, как заверили в ведомстве, российским военным удалось успешно отразить атаку этих 13 дронов.

Так, шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Еще семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО.

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