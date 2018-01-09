Telegram запустит собственную криптовалюту

9 Янв. 2018 2018-01-09T01:48:19+03:00

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Создатель Telegram Павел Дуров собирается создать собственную криптовалюту и запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), которые будут привязаны к мессенджеру. Новые виртуальные деньги могут получить название «Gram».

Как пишет TechCrunch со ссылкой на собственные источники, у Telegram хорошая репутация широко используемого в мире ресурса. Поэтому на предварительном ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалют) мессенджер может привлечь до $500 млн.

Собственная криптовалюта позволит пользователям Telegramобойти плату за перевод отправлять деньги в частном порядке благодаря шифрованию приложения, посылать микроплатежи и многое другое. Новая платформа позволит мессенджеру получит стопроцентную независимость от правительства.

Ранее, 1 января Дуров объявил, что в уже в январе в Telegram появятся три обновления.

Напомним, Роскомнадзор оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, а затем пригрозил заблокировать за отказ сотрудничать с российскими силовиками.