2018-01-09T08:27:10+03:00
В мире

Дональд Трамп «абсолютно точно» будет баллотироваться на выборах 2020 года

В Белом доме не сомневаются, что действующий президент США станет сильнейшим кандидатом
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп «абсолютно точно» будет баллотироваться на выборах 2020 годаДональд Трамп «абсолютно точно» будет баллотироваться на выборах 2020 годаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп «абсолютно точно» будет баллотироваться на второй срок на выборах 2020 года. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя Белого дома Хоган Гидли.

«Абсолютно точно он вновь будет баллотироваться в президенты», - сказал Гидли, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он прокомментировал возможность участия в следующих выборах американской телеведущей Опры Уинфри. Гидли подчеркнул, что Белый дом приветствует всех желающих побороться за пост главы государства.

«Им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии», - добавил Гидли.

Ранее Опра Уинфри выступила на церемонии вручения премии «Золотой глобус», после чего СМИ заподозрили ее в желании бросить вызов Трампу на следующих выборах.

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