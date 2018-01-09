СМИ: Первая партия российского газа с «Ямал СПГ» отправится в США
Первая партия российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» отправится в США. Он будет доставлен из Великобритании в Бостон танкером французской компании Engie.
По данным газеты «Коммерсантъ», танкер Gaselys в настоящее время направляется к регазификационному терминалу возле Бостона (штат Массачусетс) после загрузки в британском порту Айл-оф-Грейн в графстве Кент.
В конце декабря в британский порт прибыл танкер «Кристоф де Маржери» с первой партией российского СПГ.
Источники газеты среди трейдеров утверждают, что на борту Gaselys находится сжиженный газ именно российского происхождения. Ожидается, что он прибудет в Бостон 22 января.
Отмечается, что такая сделка произошла на фоне резкого роста цен на газ в США из-за экстремальных холодов на восточном побережье страны. В настоящее время стоимость топлива поднимается до беспрецедентных 6,3 тысяч долларов за тысячу кубометров.