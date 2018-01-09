2018-01-09T11:26:30+03:00
Политика

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийским военным объектам

Согласно заявлению командования армии арабской республики, часть ракет удалось перехватить, остальные упали, причинив материальный ущерб
Денис СУХОВ
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ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийским военным объектамВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийским военным объектамФото: EAST NEWS
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Израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным целям на территории Сирии. Об этом говорится в заявлении командования армии арабской республики.

«Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов», - говорится в сообщении сирийской армии.

Около 4:15 по местному времени (5:15 мск) атака повторилась: ВВС Израиля выпустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Одну из них удалось уничтожить, остальные упали вблизи военного объекта, причинив материальный ущерб.

Израиль настаивает на том, что не принимает участия в сирийском конфликте и не оказывает поддержки какой-либо из сторон. При этом власти еврейского государства неоднократно подчеркивали, что будут противодействовать закреплению в Сирии проиранских сил и союзного Дамаску шиитского движения «Хезболлах».

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