2018-01-09T12:21:33+03:00
Происшествия

В полиции Москвы опровергли информацию об угрозе взрыва на станции метро «Владыкино»

Датчики на проходных рамках среагировали на пиротехнику, которую пытался пронести пассажир
Игорь ПАВЛОВ
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На место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашлиНа место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашлиФото: Тимур ХАНОВ
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Днем 9 января на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии сработала одна из рамок металлоискателей. На шум подбежали сотрудники безопасности и попросили пассажира положить рюкзак в сканирующее устройство. Попутно дежурный станции вызвал сотрудников полиции.

- По прибытию на место выяснилось, что мужчина пытался пронести в метро пиротехнику, - сообщили «КП» в столичном управлении МВД. - Это никакая не бомба, а обычные фейрверки.

Видимо, житель Москвы не успел их поджечь за десять дней новогодних каникул. И приберег на суровое начало рабочей недели.

На место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашли.

Как сообщили в столичном метро, движение поездов никто не останавливал. Оно продолжается в штатном режиме.

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