В полиции Москвы опровергли информацию об угрозе взрыва на станции метро «Владыкино»

9 Янв. 2018 2018-01-09T12:21:33+03:00

На место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашли Фото: Тимур ХАНОВ

Датчики на проходных рамках среагировали на пиротехнику, которую пытался пронести пассажир

Изменить размер текста: A A

Днем 9 января на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии сработала одна из рамок металлоискателей. На шум подбежали сотрудники безопасности и попросили пассажира положить рюкзак в сканирующее устройство. Попутно дежурный станции вызвал сотрудников полиции.

- По прибытию на место выяснилось, что мужчина пытался пронести в метро пиротехнику, - сообщили «КП» в столичном управлении МВД. - Это никакая не бомба, а обычные фейрверки.

Видимо, житель Москвы не успел их поджечь за десять дней новогодних каникул. И приберег на суровое начало рабочей недели.

На место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашли.

Как сообщили в столичном метро, движение поездов никто не останавливал. Оно продолжается в штатном режиме.