В полиции Москвы опровергли информацию об угрозе взрыва на станции метро «Владыкино»
Днем 9 января на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии сработала одна из рамок металлоискателей. На шум подбежали сотрудники безопасности и попросили пассажира положить рюкзак в сканирующее устройство. Попутно дежурный станции вызвал сотрудников полиции.
- По прибытию на место выяснилось, что мужчина пытался пронести в метро пиротехнику, - сообщили «КП» в столичном управлении МВД. - Это никакая не бомба, а обычные фейрверки.
Видимо, житель Москвы не успел их поджечь за десять дней новогодних каникул. И приберег на суровое начало рабочей недели.
На место также выезжали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного на станции не нашли.
Как сообщили в столичном метро, движение поездов никто не останавливал. Оно продолжается в штатном режиме.