2018-01-09T12:52:32+03:00
Спорт

Роберто Манчини: "Не думаю, что Кришито уйдет в январе из команды"

Главный тренер "Зенита" прокомментировал слухи о своей команде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.Фото: Александр ГЛУЗ
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Наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини отверг заявления о возможном переходе в другой клуб одного из лидеров его команды - Доменико Кришито. Некоторое время назад появились слухи о том, что итальянский защитник отправится в "Наполи", "Интер" или же какой-то из турецких клубов.

- Уход Доменико Кришито в "Интер" исключен. Футболист прекрасно справляется со своими обязанностями и в целом он отличный парень. Мы начали хорошо, но потом произошел спад. Сейчас идем вторыми и надеемся догнать московский "Локомотив", заявил Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Доменико Кришито играет за "Зенит" с 2011 года. Он успел уже провести 213 матчей в составе "сине-бело-голубых", забив в них 18 голов.

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