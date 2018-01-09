Роберто Манчини: "Не думаю, что Кришито уйдет в январе из команды"

9 Янв. 2018 2018-01-09T12:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини отверг заявления о возможном переходе в другой клуб одного из лидеров его команды - Доменико Кришито. Некоторое время назад появились слухи о том, что итальянский защитник отправится в "Наполи", "Интер" или же какой-то из турецких клубов.

- Уход Доменико Кришито в "Интер" исключен. Футболист прекрасно справляется со своими обязанностями и в целом он отличный парень. Мы начали хорошо, но потом произошел спад. Сейчас идем вторыми и надеемся догнать московский "Локомотив", заявил Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Доменико Кришито играет за "Зенит" с 2011 года. Он успел уже провести 213 матчей в составе "сине-бело-голубых", забив в них 18 голов.