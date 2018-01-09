2018-01-09T13:12:30+03:00
Политика

Глава французского Минфина увидел «пространство для маневра» в санкционном режиме против России

Париж намерен использовать все доступные возможности для экономического сотрудничества с Москвой
Денис СУХОВ
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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле МэрМинистр экономики и финансов Франции Бруно Ле МэрФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейские санкции против России допускают некоторое «пространство для маневра», которым можно воспользоваться для улучшения отношений между Москвой и Парижем. Такое мнение выразил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Будучи одной из ключевых стран ЕС, Франция целиком поддерживает принятые на европейском уровне санкции.

«Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», - заявил Ле Мэр в интервью газете «Ведомости».

Несмотря на взаимные санкции, Франция уже три года лидирует по объему прямых инвестиций в российскую экономику. По мнению министра, это доказывает, что сотрудничество между странами двигается правильном направлении.

«Важно разделять политическое решение о санкциях и экономические возможности...возможности улучшить сотрудничество с Россией, особенно в экономике, есть. Здесь мы никаких проблем не видим», - добавил Ле Мэр.

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