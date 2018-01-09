Россиянин Артемий Панарин из "Коламбуса" стал первой звездой дня в НХЛ

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:14:07+03:00

Он забросил победную шайбу в матче против "Торонто"

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Выступающий в клубе НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" россиянин Артемий Панарин был назван первой звездой игрового дня в лиге. В понедельник, 9 января, он отличился в победной игре против "Торонто".

Выездная игра "Блю Джекетс" завершилась победой со счетом 3:2. А Панарин забросил победную шайбу на четвертой минуте дополнительного времени. Вторая звезда игрового дня, к слову, вратарь Сергей Бобровский - соотечественник и напарник Панарина по "Коламбусу". Он отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. Третья звезда дня - Джеймс ван Римсдайк из "Торонто", который открыл счет в поединке.

В нынешнем сезоне на счету Артемия Панарина 11 шайбу и 25 голевых передач в 44 сыгранных матчах за "Коламбус".