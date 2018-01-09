2018-01-09T13:30:43+03:00
Экономика

Глава Минтруда предложил добавить в потребительскую корзину больше мяса и рыбы

Максим Топилин отметил необходимость улучшения качественного состава набора продуктов питания в соответствии с требованиями Минздрава
Денис СУХОВ
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Министр труда Максим ТопилинМинистр труда Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необходимо пересмотреть состав набора продуктов в потребительской корзине, качественно улучшив его для полного соответствия требованиям Минздрава. Такое мнение выразил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины», - цитирует Топилина «Российская газета».

Также, считает министр, придется изменить соотношение между долями продуктов питания (50%), непродовольственных товаров (25%) и услуг в корзине (25%). Топилин отметил, что в большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума.

«Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода...Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», - добавил Топилин.

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