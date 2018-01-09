2018-01-09T13:30:57+03:00
Общество

Британка сделала себе звуковую татуировку

Звуковую волну можно считать с помощью специальной программы на смартфоне
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Жительница Великобритании сделала себе татуировку, которая может воспроизводить звук. Девушка набила себе а кожу звуковую волну, которую можно считать с помощью специальной программ на смартфоне.

Сакира Ангелик зашифровала в тату послание от своей умершей бабушки. Если на изображение навести камеру мобильного телефона, то гаджет прочитает то, что в нем закодировано. Эта запись — последнее сообщение родственницы, в котором старушка поздравляет девушку с днем рождения.

«Моя бабушка ушла от нас, когда я училась в старшей школе. За месяц до того, как её не стало, она оставила мне сообщение на голосовой почте с пожеланием счастливо отметить день рождения. Сегодня я набила рисунок этого рядом с сердцем, и я могу проигрывать это сообщение, просто наведя на него камеру», — приводит слова Ангелик сайт «Свободная пресса».

Принцип «работы» звуковой татуировки прост, он схож с тем, как функционируют программы, считывающие QR-коды.

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