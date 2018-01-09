2018-01-09T13:32:55+03:00
В мире

Дональд Трамп забыл слова гимна США

Опубликовано видео с президентом Штатов, который не попадает в слова куплета
Вера КОН
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Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов национального гимна.Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов национального гимна.Фото: REUTERS
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Президента США Дональда Трампа уличили в незнании национального гимна. Видео, на котором глава Штатов не попадает в слова куплета, опубликовали в Твиттере очевидцы его певческой неудачи. Казус произошёл с главой Белого дома перед стартом университетского футбольного чемпионата в Атланте.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп неоднократно призывал уважать флаг и гимн Соединённых штатов. Например, за несколько часов до прибытия в Атланту американский лидер написал в своём Твиттер-аккаунте: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн».

Напомним, государственный гимн США - «Знамя, усыпанное звездами» (The Star-Spangled Banner). В гимне 4 куплета, но только первый из них является широко известным. Текст гимна взят из поэмы «Оборона Форта Макгенри».

Дональд Трамп забыл слова гимна США.Президент США Дональд Трамп не смог исполнить национальный гимн Знамя, усыпанное звездами на университетском футбольном чемпионате в Атланте.

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