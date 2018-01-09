Дональд Трамп забыл слова гимна США

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:32:55+03:00

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов национального гимна. Фото: REUTERS

Опубликовано видео с президентом Штатов, который не попадает в слова куплета

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Президента США Дональда Трампа уличили в незнании национального гимна. Видео, на котором глава Штатов не попадает в слова куплета, опубликовали в Твиттере очевидцы его певческой неудачи. Казус произошёл с главой Белого дома перед стартом университетского футбольного чемпионата в Атланте.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп неоднократно призывал уважать флаг и гимн Соединённых штатов. Например, за несколько часов до прибытия в Атланту американский лидер написал в своём Твиттер-аккаунте: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн».

Напомним, государственный гимн США - «Знамя, усыпанное звездами» (The Star-Spangled Banner). В гимне 4 куплета, но только первый из них является широко известным. Текст гимна взят из поэмы «Оборона Форта Макгенри».