Дональд Трамп забыл слова гимна США
Президента США Дональда Трампа уличили в незнании национального гимна. Видео, на котором глава Штатов не попадает в слова куплета, опубликовали в Твиттере очевидцы его певческой неудачи. Казус произошёл с главой Белого дома перед стартом университетского футбольного чемпионата в Атланте.
Примечательно, что ранее Дональд Трамп неоднократно призывал уважать флаг и гимн Соединённых штатов. Например, за несколько часов до прибытия в Атланту американский лидер написал в своём Твиттер-аккаунте: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн».
Напомним, государственный гимн США - «Знамя, усыпанное звездами» (The Star-Spangled Banner). В гимне 4 куплета, но только первый из них является широко известным. Текст гимна взят из поэмы «Оборона Форта Макгенри».
Дональд Трамп забыл слова гимна США.Президент США Дональд Трамп не смог исполнить национальный гимн Знамя, усыпанное звездами на университетском футбольном чемпионате в Атланте.