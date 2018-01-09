В «Лужниках» откроют Центр художественной гимнастики

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В знаменитом спорткомплексе «Лужники» в настоящее время реконструируются и проектируются около 45 объектов. Большая часть из них будет передана в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, в текущем году будет открыт построенный по уникальному проекту Центр художественной гимнастики. Его крыша будет напоминать гимнастическую ленту, с которой выступают спортсменки. Воплотить в жизнь сложную инженерную задачу поможет особое алюминиевое фальцевое покрытие, передает сайт «Утро.ру».

Планируется, что в новом центре будут проходить соревнования международного уровня. В здании построят арену для выступлений и тренировок с трансформируемыми трибунами, 3 тренировочных зала, 2 хореографических и тренажерный зал.