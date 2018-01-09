2018-01-09T14:06:11+03:00
Происшествия

Кит спас женщину от акулы в Тихом океане

Вероятно, это первый зафиксированный случай защиты китом человека [видео]
Вера КОН
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Кит спас биолога от тигровой акулы.На видео попал момент спасения китом женщины от тигровой акулы в Тихом океане.

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Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы. Удивительный случай произошёл у островов Кука в южной части Тихого океана с 63-летней биологом Нэн Хаузер.

Биолог рассказала журналистам, что «общалась» с китом и снимала это на видео. Она не заметила, как к ним подплыла тигровая акула (поэтому хищница и не попала в кадр). Но кит акулу приметил и стал защищать женщину - укрыл её плавниками, а затем даже поднял на поверхность воды на спине. Нэн не понимала поведения млекопитающего...

- Я 28 лет занималась защитой китов. И в тот момент даже не поняла, что настало время китам меня защитить, - призналась биолог изданию The Independent.

Но поведение кита женщине объяснили её коллеги и дайверы, ставшие свидетелями инцидента. Они рассказали, что видели, как к ней подплывала трёхметровая акула.

Хаузер считает, что её история может быть первым зафиксированным случаем защиты китами человека.

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