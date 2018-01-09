2018-01-09T14:33:06+03:00
В мире

Актриса из диснеевской «Танцевальной лихорадки» объявила себя жертвой домогательств

После публикации откровенного фото Белла Торн заявила, что подвергалась домогательствам вплоть до 14 лет
Денис СУХОВ
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Фото: instagram.com/bellathorne/Фото: instagram.com/bellathorne/
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Актриса из диснеевского сериала «Танцевальная лихорадка» Белла Торн объявила себя жертвой домогательств и призвала поддержать жертв сексуального насилия. Соответствующие заявления девушка опубликовала в социальных сетях.

Актриса опубликовала в своем Твиттер довольно откровенный снимок, под которым написала, что занялась бы сексом со своим пурпурным костюмом, будь это возможно. Один из пользователей прокомментировал пост вопросом: «Что Disney сделал с этой девочкой? Мне кажется, ее домогались».

twitter.com/bellathorne

twitter.com/bellathorne

В ответ 20-летняя девушка призналась, что действительно стала жертвой сексуального насилия и киностудия здесь тут ни при чем. Позже в своем Instagram она объяснила, что подвергалась домогательствам с тех пор как себя помнит и вплоть до 14 лет. По словам актрисы, это продолжалось ночами напролет, пока она «не нашла в себе силы запереть дверь и сидеть возле нее до утра».

Как сообщает Daily Mail, отец актрисы трагически погиб в автокатастрофе, когда ей было девять лет.

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