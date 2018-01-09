2018-01-09T14:37:24+03:00
Дом. Семья

Маленький пёс напугал льва в Танзании

«Ну и кто после этого «царь зверей?» - комментируют видеозапись забавного инцидента в социальных сетях
Вера КОН
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Маленький пес напугал льва, когда тот гулял со львицей.В одном из национальных парков Танзании маленькая собака напугала льва, когда тот гулял со львицей.

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2018-й - год Собаки. Поэтому пёсики чувствуют себя настоящими хозяевами даже в джунглях! Ярким примером тому случай в национальном парке Нгоронгоро в Танзании. Там собака напала на львов! Сначала она просто лаяла на парочку. А потом решила наброситься на «царя зверей» и даже, кажется, укусила его за лапу. Лев, удивлённый такой смелостью, на контратаку не решился. А довольный барбос с гордостью удалился с поля боя.

Сцена нападения пса на диких кошек попала на видео и поразила пользователей соцсетей. «Ну и кто после этого «царь зверей?» - комментируют они запись.

В описании видео на YouTube отмечается, что бесстрашная собака, скорее всего, принадлежит народу масаи, который живёт в этом регионе.

Отметим, в Нгоронгоро обитает около 25 тысяч животных, там наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке.

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