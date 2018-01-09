9 Янв. 2018 2018-01-09T15:27:17+03:00

Премьер Польши отправил в отставку несколько министров Фото: REUTERS

Своих должностей лишились в том числе главы Минобороны и МИД

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку несколько членов правительства. Соответствующее решение было представлено президенту республики Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве.

Своих постов лишились министр иностранных дел Витольд Ващиковский и глава Минобороны республики Антоний Мачеревич.

Известно, что теперь дипломатическое ведомство возглавит Яцек Чапутович. Министром обороны станет экс-глава МВД Польши Мариуш Блащак.

Также свои должности покинули министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик, министр здравоохранения Константин Радзивилл, министр Генрик Ковальчик, глава Минобороны Антоний Мацеревич, министр окружающей среды Ян Шишко, глава министерства информатизации Анна Стрежинска.

Напомним, в конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку — на посту главы кабмина ее заменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий.