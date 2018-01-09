В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:38:53+03:00

До этого врачи признали его мертвым

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В Испании 29-летний заключенный Гонсало Монтойя Хименес проснулся в морге, куда его доставили, приняв за мертвого. Инцидент произошел в городе Овьедо. Сразу трое медиков признали мужчину мертвым, и прямо из тюремной камеры отправили его на вскрытие.

Буквально за несколько минут до проведения процедуры сотрудники морга услышали храп, вскрыли мешок с телом и обнаружили, что «покойник» очнулся. Оказалось, что врачи ошиблись и Хименес оказался жив.

В настоящий момент Хименеса обследуют в местной больнице. В настоящий момент Хименеса обследуют в местной больнице. Врачи считают, что осужденный страдает от каталепсии, состояния, при котором тело застывает в определенной позе, практически не подавая признаков жизни. Медики считают, что осужденный страдает от каталепсии, состояния, при котором тело застывает в определенной позе, практически не подавая признаков жизни, передает «Ридус».

Родственники Хименеса намерены обратиться в суд с иском против медиков из-за их некомпетентности.