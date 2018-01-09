2018-01-09T18:38:53+03:00
Общество

В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием

До этого врачи признали его мертвым
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Изменить размер текста:

В Испании 29-летний заключенный Гонсало Монтойя Хименес проснулся в морге, куда его доставили, приняв за мертвого. Инцидент произошел в городе Овьедо. Сразу трое медиков признали мужчину мертвым, и прямо из тюремной камеры отправили его на вскрытие.

Буквально за несколько минут до проведения процедуры сотрудники морга услышали храп, вскрыли мешок с телом и обнаружили, что «покойник» очнулся. Оказалось, что врачи ошиблись и Хименес оказался жив.

В настоящий момент Хименеса обследуют в местной больнице. В настоящий момент Хименеса обследуют в местной больнице. Врачи считают, что осужденный страдает от каталепсии, состояния, при котором тело застывает в определенной позе, практически не подавая признаков жизни. Медики считают, что осужденный страдает от каталепсии, состояния, при котором тело застывает в определенной позе, практически не подавая признаков жизни, передает «Ридус».

Родственники Хименеса намерены обратиться в суд с иском против медиков из-за их некомпетентности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами
Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России
Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне
Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах
Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями
Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления
Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%
Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши
Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим
Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко
Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября
Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции
Премьер Польши отправил в отставку несколько министров
Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"